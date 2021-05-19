Ermenistan, AİHM'e Dağlık Karabağ'daki çatışmalar yüzünden Türkiye aleyhine başvuruda bulundu

Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), Dağlık Karabağ’da geçen yıl eylül ve kasım aylarında Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki silahlı çatışmalara katkıda bulunduğu şikayetiyle Türkiye aleyhine devlet başvurusunda bulundu.

Ermenistan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), Dağlık Karabağ’da geçen yıl eylül ve kasım aylarında Azeri ve Ermeni güçleri arasındaki silahlı çatışmalara katkıda bulunduğu şikayetiyle Türkiye aleyhine devlet başvurusunda bulundu.

Şikayet başvurusunda Türkiye’nin Azeri güçlerine silahlı yardım yaparak, insan hakları ihlalinde bulunduğu öne sürüldü.

AİHM, öncelikle söz konusu başvurunun incelenmeye alınıp alınmaması için karar verecek.

Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak Dağlık Karabağ’daki ihlallerle ilgili birbirleri aleyhine devlet başvurusunda bulunmuştu. AİHM’in ilgili dairesi, son olarak mart ayında bu davalara temyiz niteliğinde olan ve aynı zamanda zor ve karışık davalara bakan 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’nin bakması için kendi hakkından feragat etmişti.

Ermenistan, silahlı çatışmaların başlamasının hemen ardından Azerbaycan ve Türkiye için AİHM’in “geçici önlem” alması talebinde bulunmuştu. Bu talebin ardından aynı şekilde Azerbaycan, Ermenistan aleyhine aynı şekilde geçici önlem alınması talebinde bulunmuştu.

AİHM, bu başvuruların ardından ilgili ülkelere çatışmalardan kaçınılması ve sivil halkın zarar görmemesi, bölgede insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep eden tavsiyelerde bulunmuştu.