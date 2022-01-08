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Ermenistan Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

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Ermenistan askerleri Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Ermenistan Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yer alan Başarkeçer ilindeki Ermenistan askerleri, Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin konuşlandığı mevzilere ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.50 civarında Ermenistan'ın Basarkeçer ilinin Yukarı Sorca yerleşkesindeki Ermenistan askerlerinin, Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığı ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

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