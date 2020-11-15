  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Suikast Girişiminin Engellendiği Öne Sürüldü

» »
Ermenistan istihbaratı, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik hazırlanan suikast girişimini engellediğini iddia etti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a Suikast Girişiminin Engellendiği Öne Sürüldü

Ermenistan istihbaratı, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik hazırlanan suikast girişimini engellediğini iddia etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Syuniks bölgesinde iktidar karşıtı görüşlere sahip bir kişinin evinde yapılan aramada Dağlık Karabağ’daki çatışma bölgesinden getirilen çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı bulunduğu belirtildi.

Bu kişinin Ermenistan ve sözde Dağlık Karabağ’daki bazı politikacılarla söz konusu silahları kullanmak suretiyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı öldürme, ardından iktidarı gasbetme konusunda anlaştığı öne sürülen açıklamada, “Hazırlanan bu ciddi suçlar Ulusal Güvenlik Servisi tarafından ortaya çıkarıldı ve önlendi.” ifadeleri kullanıldı.

ESKİ İSTİHBARAT BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili doğrudan bağlantısı olduğu iddiasıyla bazı muhalif partilerin yöneticileri ve mensupları ile bir gönüllü birlik komutanının gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan Ermenistan eski istihbarat başkanı ve Anavatan Partisi Başkanı Artur Vanetsyan da Paşinyan’a suikast ve iktidarı gasbetme hazırlığı suçlamasıyla gözaltına alındı.  

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da 157'si Rejime Karşı İşlenen Suçlardan Hüküm Giyen 2 Bin 301 Mahkumun Cezası Affedildi10 Kasım 2020 Salı 14:38
  • Ermenistan Başbakanı, Ordunun Zayıflaması Üzerine Anlaşmayı İmzaladığını Açıkladı10 Kasım 2020 Salı 14:37
  • Putin'den Esad'a: Suriye'de normalleşme için çaba göstermeye devam edeceğiz09 Kasım 2020 Pazartesi 15:19
  • Azerbaycan'da Ermenistan'ın Saldırılarında 93 Sivil Öldü, 407 Kişi Yaralandı09 Kasım 2020 Pazartesi 14:49
  • Azerbaycan Ordusu Şuşa Kentini İşgalden Kurtardı08 Kasım 2020 Pazar 14:49
  • İran'ın Biden'dan Beklentisi, Nükleer Anlaşmaya Geri Dönmesi Ve Yaptırımları Kaldırması08 Kasım 2020 Pazar 14:48
  • Suriye'nin Kuzeyindeki Bab İlçesinde Patlama: 3 Ölü07 Kasım 2020 Cumartesi 14:48
  • Beyrut Limanı'ndaki Patlamanın Ardında Bıraktığı Ağır Enkaz Kaldırılmayı Bekliyor07 Kasım 2020 Cumartesi 13:50
  • Esed Rejiminin İdlib'e Saldırısında 1 Çocuk Hayatını Kaybetti07 Kasım 2020 Cumartesi 10:21
  • Azerbaycan'da Ermenistan'ın Saldırılarında 92 Sivil Öldü, 404 Kişi Yaralandı05 Kasım 2020 Perşembe 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti