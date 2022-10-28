Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan ‘kendi yollarını çizdiler’ diyen Putin’e Rusça yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün yapılan Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün 19'uncu kez düzenlenen toplantısının genel oturumunda Ermenistan'ın Karabağ meselesindeki tutumunu eleştiren açıklamaları, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı harekete geçirdi.

Twitter hesabından Rusça açıklama yapan Paşinyan, Ermenistan’ın Rusya’nın önerdiği ilkeler üzerinden Azerbaycan ile bir anlaşmaya varılması için çalışmayı kabul ettiğini belirterek “Eylül başında Ermenistan, Rusya Federasyonu tarafından sunulan ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında devletlerarası ilişkilerin kurulmasına yönelik temel ilkeler temelinde çalışmayı kabul etti ve bunu Soçi’de teyit etmeye hazır. Rusya’nın da bu anlaşmayı destekleyeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Putin, gazetecilerden konuyla ilgili gelen soru üzerine Rusya'nın yıllardır Ermenistan’a Karabağ meselesini oradaki halkın ayrıldığı beş bölgeyi Bakü'ye devrederek çözmesini teklif ettiğini, ancak Erivan'ın kendi yolundan gitmeyi seçtiğini vurgulayarak “Ermenistan, Azerbaycan'ın yedi bölgesini fiilen kontrol ediyordu. Biz de ilişkilerin normalleşmesi için ‘beş bölgeyi Azerbaycan’a verin, iki bölge size kalsın' dedik. Bu iki bölge büyük bölgeler. 5 bölgeye de Ermenistan'ın aslında hiç ihtiyacı yok. Yaşayan yok, boş duruyor. Bu bölgeleri bırakmamanın hiçbir anlamı da yok. Önerimiz, Karabağ meselesinin normalleşmesi için iyi bir adım olacaktı. Ancak Ermeni yönetimi kendi yolundan gitti. Zaten bugünkü durum da bu tercih nedeniyle gelişti” ifadelerini kullanmıştı.