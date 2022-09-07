Ermenistan Başbakanı: Rusya’nın desteğiyle Türkiye’yle ilişkileri düzeltmek istiyoruz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın yardımıyla Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek istediklerini söyledi. Rusya'nın Vladivostok kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la yürütülen görüşmelere değindi.

Ermeni lider, “Bu konuda Ermenistan'ın stratejik müttefiki ve Azerbaycan'ın yakın ortağı konumundaki Rusya'nın desteğine güveniyoruz” diye konuştu.

NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye ve Ermenistan 2021’in Aralık ayında ilişkileri normalleştirmek için özel temsilci atadıklarını açıklamıştı.

Özel temsilciler ilk olarak 14 Ocak’ta Moskova’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında doğrudan uçuşlar yeniden başlamıştı.

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, temmuz ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya gelerek, her iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan ve Türkiye sınırında hızlı geçişi konusunda anlaşmaya varmıştı.