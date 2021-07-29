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Ermenistan bir kez daha ateşkesi ihlal etti

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Ermenistan Kelbecer’deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, dün ateşkese uyulması için sağlanan mutabakata rağmen bir kez daha Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
Ermenistan bir kez daha ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı duyuruldu.

Sabah saatlerinde otomatik silah ve el bombaları ile gerçekleşen ateşkes ihlali sonrası, Azerbaycan Ordusu'nun da, Ermeni güçlerine yönelik ateş açtığı ve yapılan saldırıyı engellediği bildirildi.

Dün aynı bölgede açılan ateş sonucu iki Azerbaycan askeri yaralanmıştı.

Öte yandan ABD de taraflara ateşkese uymaları çağrısı yaptı.

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