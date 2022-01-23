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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan İstifa Etti

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, istifa ettiğini açıkladı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan İstifa Etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, yazılı açıklamasında, ülkesinde çeşitli siyasi sorunlar olduğunu ve bunlarla mücadele edebilmek için gerekli araçlara sahip olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı olarak iç ve dış sorunları çözecek anayasal güce sahip olmadığını aktaran Sarkisyan, bazı siyasi grupların da kendisini ve ailesini hedef aldığını kaydetti.

Söz konusu nedenlerden ötürü sağlığının da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Sarkisyan, “Uzun süre düşündüm ve dört yılın ardından cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etme kararı aldım. Bu karar duygusal değil, belli bir mantık çerçevesinde alınmıştır.” ifadesini kullandı.

2018'de cumhurbaşkanı seçilen Sarkisyan’ın görev süresi 2025’te doluyordu.

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