Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan Karabağ'daki savaşın sona ermesine ilişkin bildiri imzaladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Rusya ve Azerbaycan liderleriyle Dağlık Karabağ'daki savaşı bitirecek anlaşmayı imzaladığını" duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Karabağ'da savaşın tamamen durdurulması konusunda bir anlaşma imzaladığı kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yapılan anlaşmaya ilişkin "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti.

Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için 'son derece acı verici' olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ'daki savaşın 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bir bildiri imzaladım. Yayınlanmış olan açıklama metni hem ben hem de Ermenistan halkı için inanılmaz derecede acı verici" ifadelerini kullandı.

Paşinyan önümüzdeki günlerde bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştireceğini duyurdu.

Kremlin: Karabağ'daki tüm savaş faaliyetleri son buluyor

Paşinyan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Kremlin'den yapılan açıklamada da, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, Karabağ'da savaşın tamamen durdurulması konusunda bir anlaşma imzaladığı kaydedildi.

Putin: Dağlık Karabağ'a barış gücü konuşlandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Karabağ bölgesine barış güçlerinin konuşlandırılacağını söyledi.

“Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar" diyen Putin, ulaşım merkezlerinin açılacağını kaydetti.

Rus lider, yeni ateşkes anlaşmasının, "Dağlık Karabağ krizine her iki tarafın da çıkarına, uzun vadeli çözüm için koşullar yaratacağını umduğunu" dile getirdi.

Aliyev: Kurulacak barış gücü merkezinde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan-Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiri imzaladı.

Aliyev, Ermenistan'ın anlaşmayı iyi niyetle değil mecburen imzaladığını, imzalamazlarsa Azerbaycan'ın operasyonlarını sürdüreceğini bildiklerini ifade ederek "Burada yeni denetim mekanizması uygulanacak. Anlaşmanın 5. maddesinde, tarafların ateşkese uyması denetiminin verimliliğinin artırılması amacıyla barış gücü merkezi oluşturulacağı yazılıyor. Bu merkezde Rus ve Türk askerleri faaliyet gösterecek. Türkiye resmen bu çatışmanın gelecek çözümünde ve ateşkese uyulma işinde rol alacaktır. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarını takdir ediyorum. Çünkü onlar bu 45 gün boyunca sorun barış yoluyla çözülsün diye büyük çaba harcadı. Çatışmaların bitmesinde bu iki lider olumlu rol aldı. Bu aynı zamanda bölgedeki iş birliği formatını da büyük ölçüde belirliyor. Çünkü Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler üst düzeydedir. Her iki ülke bizim dost ve komşu ülkelerimizdir” dedi.

Aliyev Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı yerler ile Ermenistan arasında koridor açılması karşılığında Nahçivan ile Azerbaycan arasında da koridor açılacağını söyledi. Aliyev, anlaşmanın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı." dedi.

"Ermenistan, Dağlık Karabağ etrafında işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından tamamen çekilecek"

Anlaşma metni henüz yayınlanmadı fakat BBC'nin edindiği bilgilere göre Ermenistan, Dağlık Karabağ etrafında işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından tamamen çekilecek. Dağlık Karabağ içinde ise iki tarafın kontrol ettiği kentler kendi kontrollerinde kalacak. Bölgeye bir Rus barış gücü konuşlanacak. Esirler karşılıklı olarak takas edilecek.

1994'ten bu yana zaman zaman yürütülen müzakerelerde Azerbaycan'ın önceliği Ermenistan ordusunun bulunduğu ve yerleşimin yok denecek kadar az olduğu, yaklaşık 7 bin kilometrekarelik 7 bölgeden çekilmesi oldu.

Tarafların imzaya en yakın olduğu 2007'deki Madrid Prensipleri de Ermenistan'ın bu bölgelerden çekilmesi, Dağlık Karabağ'a ara statü verilmesini ve nihai kararın sonraki süreçte verilmesini kapsıyordu.

Ermenistan'ın nihai aşamada topraklarına katmak istediği Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki Kelbecer ve Laçin bölgelerinden ise koridor açılacaktı. Ancak Erivan yönetimi, Bakü koridor sözü verse de Kelbecer ve Laçin'den çekilmeyi reddetti. Azerbaycan da Dağlık Karabağ'ın durumunun belirsiz bırakılmasını kabul etmedi. Anlaşma sağlanamadı.