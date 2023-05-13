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Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Muhammet Garayev isimli askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA’nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

SON DURUM

Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 gündür çatışmalar ve gerginlik yaşanıyor.

10 Mayıs’ta Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı.

Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı. 

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