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Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi; 10 muhalif lidere tutuklama

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Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan Dağlık Karabağ anlaşması sonrası siyasi krizin yaşandığı Ermenistan'da yönetim, tedbirlerini artırdı.
Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi; 10 muhalif lidere tutuklama

Ermenistan Savunma Bakanlığı, askeri uçakları hariç tutacak şekilde Ermenistan ve Dağlık Karabağ'da uçuşa yasak bölge ilan etti.

Anlaşmayı yenilgi olarak değerlendiren ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen binlerce kişi başkent Erivan'da parlamento binası önünde gösterileriler düzenliyor.

Rusya'nın aracılık ettiği barış anlaşmasını protesto eden "10 önde gelen muhalif isim" tutuklandı.

Savcılar bu kişilerin "yasa dışı şiddet içeren kitlesel kargaşadaki" rollerinden ötürü 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceklerini duyurdu.

Parlamentodaki en büyük muhalif parti 'Müreffeh Ermenistan' lideri Gagik Tsarukyan'ın gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtilmişti.

En az iki üyesinin tutuklandığını açıklayan muhalefetteki Taşnaktsutyun partisinden Lilit Galstyan, "Bunu bir siyasi zulüm eylemi olarak görüyoruz. Bu hükümetin iktidarda kalmaya ahlaki olarak hakkı yok." dedi.

Güvenlik güçleri, Erivan'da çarşamba günü hükümet binası önünde barış anlaşmasına karşı düzenlenen mitingde 135 kişiyi bölgeden uzaklaştırdı

Parlamentoda Paşinyan tartışması

Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa tartışmalarını görüşmek üzere çarşamba günü parlamentoda özel bir oturum planladı. Ancak Paşinyan'ın partisinin çoğunluğundaki mecliste yeterli sayıya ulaşılamadığı için toplantı yapılmadı.

Daha fazla toprak kaybını önlemek için anlaşmayı imzalamaktan başka seçeneği olmadığını söyleyen Paşinyan istifa çağrılarını reddediyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında eylül ayı sonlarında patlak veren ve altı hafta süren çatışmalarda bin 400'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan ateşkes anlaşması, uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ancak etnik Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ ve çevresindeki askeri harekatı durdurdu. Anlaşmaya göre, bölgeye 2 bin Rus barış gücü askeri konuşlandırılacak.

Dağlık Karabağ, 1994'te sona eren savaştan bu yana Ermenistan tarafından desteklenen etnik Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunuyordu. 

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