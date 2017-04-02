Ermenistan ve Sırbistan sandık başında

Ermenistan'da yeni dönem milletvekillerini, Sırbistan’da ise Cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla sandık başına gidildi.

Ermenistan Merkezi Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 101 sandalyelik parlamento için 9 siyasi parti ve koalisyonun yarıştığı seçim için oy kullanma işlemi Türkiye saatiyle 07.00'de başladı. Kamuoyu yoklamalarına göre, parlamentoda 69 milletvekili ile en fazla sandalyeye sahip, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan liderliğindeki Ermenistan Cumhuriyet Partisi seçimin favorisi olarak gösteriliyor. Ermenistan Cumhuriyet Partisi'ni, parlamentoda 33 milletvekili ile temsil edilen Tsarukyan koalisyonu takip ediyor. Koalisyon, milyarder iş adamı Gagik Tsarukyan başkanlığındaki "Çiçeklenen Ermenistan Partisi" ve bazı diğer siyasetçilerden oluşuyor.

Nisan 2016'da Azerbaycan ordusunun karşı saldırı ile Dağlık Karabağ'da bazı stratejik bölgeleri işgalden kurtarmasının ardından Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından görevden alınan eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan, muhalif güçlerle koalisyon oluşturdu. Ohanyan seçime, eski Dışişleri Bakanı, "Birlik Partisi" lideri Vardan Oskanyan ve yine eski Dışişleri Bakanı, "Miras Partisi" lideri Raffi Hovannisian ile oluşturduğu koalisyonla giriyor. Koalisyon, Merkezi Seçim Kurulunca "Ohanyan-Raffi-Oskanyan" şeklinde kayda alındı.

Muhalif parti olarak bilinen "Aydınlık Ermenistan", "Sivil Sözleşme" ve "Cumhuriyet" partileri de seçim için "Çıkış Yolu" ismini verdikleri koalisyon oluşturdu. Ermeni Devrimci Federasyonu (Dashnakcutyun), Özgür Demokratlar Partisi, Rönesans Partisi ve Ermenistan Komünist Partisi seçimde yarışan diğer partiler.

Ermenistan'da 2015'te yapılan anayasa referandumu ile parlamenter sisteme geçilmişti. 2018'de Cumhurbaşkanının görev süresi dolduktan sonra parlamenter sistem yürürlülüğe girecek ve yeni hükümet parlamentodaki çoğunluk tarafından oluşturulacak. Ayrıca anayasada yapılan değişikliğe göre önemli yetkileri başbakana geçen cumhurbaşkanı da halk tarafından değil, 101 sandalyeli parlamento tarafından seçilecek.

SIRBİSTAN'DA 11 ADAY YARIŞIYOR

Sırbistan'ın yeni cumhurbaşkanının belli olacağı seçimde oy kullanma işlemi başladı.

11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, 6 milyon 724 bin 949 kayıtlı seçmen yurt içi ve yurt dışındaki 8 bin 396 merkezde oy kullanabilecek.Oy kullanma işleminin TSİ 21.00'e kadar süreceği seçimde, 126'sı yabancı 2 bin 81 gözlemci görev yapıyor.

Devlet Seçim Komisyonunun (RIK) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması bekleniyor.

Seçimde, Başbakan Aleksandar Vucic, eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic, AB ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Vojislav Seselj'in yanı sıra Sasa Jankovic, Miroslav Parovic, Sasa Radulovic, Luka Maksimovic, Bosko Obradovic, Aleksandar Popovic, Milan Stamatovic ve Nenad Canak yarışıyor.

Sırbistan'da halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı, 5 yıl görev yapıyor.

Seçimin ilk turunda adaylardan herhangi birinin oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda ikinci tura gidiliyor. İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda, daha fazla oy alan aday seçimi kazanıyor.