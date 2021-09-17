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Ermenistan'dan Azerbaycan'a "ırkçı ayrımcılık" suçlaması

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Ermenistan, Azerbaycan'ı ırkçı ayrımcılıkla suçlayarak BM'nin en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na dava başvurusunda bulundu.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a "ırkçı ayrımcılık" suçlaması

Ermenistan, Azerbaycan'ı ırkçı ayrımcılıkla suçlayarak BM'nin en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na dava başvurusunda bulundu.

Başvuru dosyasında Azerbaycan'ın Ermenilere "on yıllardır" ırkçı ayrımcılık yaptığı ve BM'nin "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmesi"ni ihlal ettiği savunuldu.

Uluslararası Adalet Divanı'ndan başvuruyla ilgili yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı 10 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes sonrasında da "savaşta tutuklanan, alıkoyulan ve diğer tutuklu Ermenilere yönelik cinayet, işkence ve diğer kötü muameleye devam etmekle" suçladığı belirtildi. Başvuru dosyasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu uygulamalara bizzat öncülük etmekle suçlanarak "Ermenilere yönelik nefrete dayalı devlet destekli bu politikalar sonucunda Ermeniler sistematik ayrımcılık, toplu katliam, işkence ve diğer kötü muameleye maruz bırakılmıştır. Ermenistan bu nedenle gelecekte verilecek zararları önlemek ve halihazırda sebep olunan zararı tazmin için Mahkeme'den Azerbaycan'ı ihlallerden sorumlu tutmasını talep etmektedir" ifadesine yer verildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde geçen yıl Eylül ayında patlak veren ve 6 hafta süren savaş, Azerbaycan'ın askeri zaferiyle sonuçlanmış, Rusya'nın arabuluculuğunda 10 Kasım'da ilan edilen ateşkes kapsamında Ermenistan Dağlık Karabağ'da elinde tuttuğu geniş bölgeleri Azerbaycan'a geri vermek zorunda kalmıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan eden ve etnik Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu Dağlık Karabağ, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

Azerbaycan'dan karşı hamle

Azerbaycan ise Ermenistan'ın dava girişimine aynı şekilde karşılık vereceğini açıkladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülkenin Mahkeme'de güçlü bir savunma yapacağı ve Ermenistan'a karşı aynı suçtan dava başvurusunda bulunacağı bildirildi.

Bakanlık sözcüsü, Azerbaycan'ın Ermenilerin Azerbaycanlılara yönelik insan hakları ihlalleri ile ilgili delil toplama ve belgeleme işlemlerini titizlikle yürüttüğünü ve "birkaç gün içinde" Uluslararası Adalet Divanı'na başvuruda bulunacağını kaydetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgali sırasında Azerbaycanlılara yönelik gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerine müsamaha gösterilmeyeceğini" söyledi.

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