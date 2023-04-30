Ermenistan’dan Türkiye iddiası: Haber vermeden kapattılar

Ermenistan medyasına konuşan Ermenistan’ın ucuz biletleriyle tanınan havayolu şirketi FlyOne Armenia’nın CEO’su Aram Ananyan, Türkiye’nin haber vermeden hava sahasını kapattığını duyurdu.

Ermenistan’ın haber ahansı Armenpress’e konışan Ananyan, “Bize bildirilmeyen ve görünür olmayan sebeplerle Türk sivil havacılık kurumu FlyOne Armenia’ya hava sahasını kapattı” dedi. Ananyan, şirketin Türkiye üzerinden Avrupa’ya uçtuğunu söyledi.

Ananyan, alınan kararın yolcularını ve şirketi etkilediğini söyledi. Moldova havayolu şirketi FloyOne iştiraki olan şirket Aralık 2021 yılında hizmet vermeye başladı.

Diplomatik ve ticari ilişkilerin 90’lardan beri koptuğu Ankara-Erivan hattında Şubat ayında bir ilk yaşanmış ve 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden sonra sınır kapısı açılmıştı. Yardım için açılan sınır böylelikle 35 yıl sonra ilk kez açılmış oldu.