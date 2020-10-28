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Ermenistan'ın Berde’de Düzenlediği Saldırılarda Sivil Can Kaybı 21’e Yükseldi

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 Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın Berde’de Düzenlediği Saldırılarda Sivil Can Kaybı 21’e Yükseldi

 Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralandı.

Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti.

Azerbaycan Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Berde kentinin en yoğun olduğu çarşı merkezine misket bombasıyla saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 21 sivil hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Misket bombaları Berde'nin en işlek iki kavşağında bulunan sivillere ait ev, araç ve iş yerlerine düştü.

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