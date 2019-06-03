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Ermenistan’la ilk üçlü zirve yapılıyor

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan’ın ilk kez gerçekleştireceği üçlü zirve yarın Lefkoşa’da yapılacak.
Ermenistan’la ilk üçlü zirve yapılıyor

Fileleftheros gazetesi, zirvenin, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın katılımıyla yarın Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirileceğini yazdı.

Gazete, üç dışişleri bakanının görüşmesinde enerji konuları ve Türkiye’nin sözde kışkırtmaları, Kıbrıs sorunu, AB-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konuların ele alınacağını belirtirken Hristodulidis’in her iki bakanla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştireceğini ve bakanların öğleden sonra 14.00 sıralarında ortak basın açıklaması yapmalarının beklendiğini aktardı.

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