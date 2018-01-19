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Ermiyagil Namık Kemal Meydanı’nı örnek aldı...

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Ermiyagil Namık Kemal Meydanı’nı örnek aldı...
LAÜ öğretim üyesi Ermiyagil, meydanların “kent kimliği” için önemini inceledi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Grafik TasarımBölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Selen Abbasoğlu Ermiyagil İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği(İKSAD) tarafından düzenlenen Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti. Kongrede Ermiyagil, “Tarihsel Süreç İçinde Bir Meydanın Değişimi; Namık Kemal Meydanı– Gazimağusa” bildirisini sundu.

Meydanlar, kentlerin kültürünü yansıtan başlıca kent elemanıdır

Ermiyagil, “Tarihi kentler, geçmiş ile günümüz arasında köprü kurma özelliğine sahip kültür varlıklarımızın başında gelmektedir. Meydanlar ise kentlerin kültürünü yansıtan başlıca kentelemanıdır.Geçmişten günümüze kent meydanları toplumların tarihsel gelişimi, kültürü, sosyal yapısıyla ilgili izler taşımakta ve yansıtmaktadır” dedi.
Bildirisinde Ermiyagil, çalışmanın Kuzey Kıbrıs’ta farklı kültürel ve sosyal yapıya sahip olan medeniyetler tarafından yönetilmiş olan Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nın, tarihsel süreç içerisindeki sosyal, kültürel, fonksiyonel değişiminin araştırılması ve ortaya konması amacıyla yapıldığını belirtti. Ermiyagil bu amaçla farklı dönemlere ait bilgilerin elde edilebilmesi için kaynak taraması, gezgin notları, eski fotoğraflar, harita gibi kaynaklardanyararlanıldığını ifade etti.

Ermiyagil, nesillere aktarılabilecek düzeyde kent dokusuna uygun bir meydan yapısının sürdürülmesi önemli 
Namık Kemal Meydanı’nın Gazimağusa kenti için büyük önem taşımakta olduğunudile getiren Ermiyagil, ayrıca meydan algısının halen en iyi şekilde korunduğu meydanlardan biri olmasının da ada için önemini artırmakta olduğunu belirtti.Ermiyagil sonraki nesillere aktarılabilecek düzeyde kent dokusuna uygun bir meydan yapısının sürdürülmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Kent kimliğine önemli etkisi olan bu mekânın bundan sonraki zaman diliminde daha farklı çözümlerle geleceğe ışık tutarken yapılmış olan araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli canlandırma ve düzenleme projelerinin geliştirilmesi bir gerekliliktir” şeklinde bilgiler verdi. 

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