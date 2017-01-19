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Eroğlu, Derya Kanbay’ı kabul etti

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Eroğlu, Derya Kanbay’ı kabul etti
Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu bugün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ı kabul etti.

Kanbay, Eroğlu’na 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan TBMM’nin yıkılan duvarlarından bir parçayı içeren anı kartını takdim etti.

Eroğlu’nun yeni yılını da kutlayan Kanbay, son gelişmelerle ilgili sohbet etmek ve anı kartını takdim etmek için ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, 2017’nin felaketlerin yaşanmadığı, terörün bittiği bir yıl olması dileğinde bulundu.

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu, terörist saldırıların ve sorunların üstesinden geleceğini söyleyen Eroğlu, “Umarım, Kıbrıs’ta da düşündüğümüz anlamda bir anlaşma olur” dedi.

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