Eroğlu: Devletimize Dört Elle Sarılırsak Hedefimize Ulaşacağız

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesajı yayımladı.

Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“15 Kasım 1983’ Kıbrıs Türk tarihi açısından çok değerli adımlar atılan tarihi dönüm noktasıdır. Benim de milletvekili olduğum Meclis’te 15 Kasım’da okunan bağımsızlık bildirgemiz bu topraklarda güven içinde, egemen, kendi kendini yöneten bir halk olarak sonsuzluğa kadar var olma kararlılığımızın ifadesidir.

Bizler, Rum yönetimi ve BM’nin Kıbrıs Türk Halkı’nı azınlık statüsüyle üniter bir Devlet çatısı altına sokmak için aldıkları kararlar nedeniyle halkımızın yararlarını ve beklentilerini göz önünde tutularak sevinçle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne evet dedik

İddia ediyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, birlik ve beraberliğimiz, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimiz bizim en büyük gücümüzdür.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’nda önemli bir adım atarak KKTC’nin tanınması çağrısında bulunmuş, Türk Devletleri Teşkilatı, Anavatan Türkiye’nin etkin çalışmaları sonucu KKTC Devleti’ni Anayasal adı ile gözlemci üye yapmıştır. Milli hedefler,davalar sabır gerektirir.

Ben, Anavatan Türkiye ile beraber yürür, alınması gereken kararları alır, atılması gereken adımları atar, ekonomik kalkınma için doğruları yapar, Devletimize dört elle sarılırsak hedefimize ulaşacağımızdan eminim. Haklı bir halkız. Haklarımızı isterken kimseden çekinmemize gerek yoktur. Uzlaşmaz olan BM ve AB’nin yanlış bir tutumla şımarttığı Rum tarafıdır.

Ortaya çıkmıştır ki federasyon ister görünürken akıllarında olan bizim veto hakkımızı elimizden almak, egemenliğimizi yok etmek,Türkiye’yi tamamıyla Kıbrıs’tan çıkarmak, ekonomik ve sosyal yaşantımızı mahvedecek toprak tavizlerini bizden koparmak peşindedirler.

Bunca yaşanandan sonra hala Kıbrıs Türkü’den böylesi kabul edilemez tavizler kopartacağını hesaplayan Rum tarafı ile görüşme yapmak boşunadır. Ya, egemen eşitliğimizi, kendileri gibi bizim de bir Devletimiz olduğunu kabullenirler, ya da onlar yollarında, biz yokumuzda gitmeye devam ederiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin 39’ncu kuruluş yıldönümünü candan kutluyor, Devletimizi kurma yolunda bizlere rehber olan hizmet veren ancak aramızda bulunmayan herkesle özgürlük mücadelemiz lideri Doktor Fazıl Küçük ile kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyor gazilerimizi en içten duygularla selamlıyorum.”