Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr.Fazıl Küçük’ün 39’uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Dr. Fazıl Küçük tartışmasız, İngiliz sömürge döneminden başlayarak Kıbrıs’taki hak ve hukuk mücadelemizin kalemi, sesi, soluğu ve lideridir” diyen Eroğlu, Kıbrıs Türkü’nün Küçük’ün yazdığı yazılar, kurduğu ve yazarlık yaptığı Halkın Sesi gazetesi vasıtasıyla yürütülen mücadele sayesinde İngiliz sömürge yönetimi ve Rum’un haksızlıklarına karşı sesini yükseltebildiğini söyledi.

“Evkaf, KÜÇÜK SAYESİNDE YENİDEN KIBRIS TÜRKÜ’NÜN İDARESİNE GİRDİ”

KKTC halkının, İngiliz sömürge yönetiminin Evkaf’ı ele geçirmesi karşısında Küçük’ün girişimleri ile direniş gösterdiğini ve kazandığını ifade eden Eroğlu, “Evkaf onun sayesinde tekrar Kıbrıs Türkü’nün idaresine girdi” dedi.

Küçük’ün kurduğu siyasi parti olan Kıbrıs Türk Milli Halk Partisi sayesinde Kıbrıs’ın sadece Rumlara ait olmadığını Kıbrıs’ın aynı zamanda bir Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Eroğlu, “Dr. Fazıl Küçük 1958-1959 Londra-Zürih anlaşmalarında Kıbrıs Türk heyetinin başında yer aldı ve 1960’ta Rum tarafı ile kurulan ortaklık Devleti’nde Cumhurbaşkanı Muavini oldu” ifadelerini kullandı.

Rum liderliğinin, Kıbrıs Türkü’nün kurulan ortaklık devletinde etkisiz hale getirmek için ortaya koyduğu 13 maddelik anayasa değişikliğini uygulamaya koyulamaması için çok direndiğinden bahseden Eroğlu, bunların Anayasa mahkemesinde reddedilmesinde başarılı da olunduğunu ama Rumların 1963’te silahlı saldırı ile bu emellerini gerçekleştirme hırslarına dur diyemediğinden bahsetti.

“KANLI NOEL SALDIRILARINDA VE SONRASINDA DA TOPLUMU BERABERLİK İÇİNDE TUTAN KÜÇÜK’TÜR”

“1963 Kanlı Noel saldırılarında ve sonrasında toplumu birlik beraberlik içinde tutan, Genel Komite Başkanlığı ile Rum’a karşı verilen mücadeleyi siyasi anlamda örgütleyen, askeri alanda ileri götüren yine odur” diyen Eroğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın, Kıbrıs’ta kendi kendini idare etme isteminin ilanı anlamına gelen ve 1967 yılında kurulan Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi ile hemen ardından 1968 yılında kurulan Kıbrıs Türk Yönetimi’nin başkanlığını da Dr. Fazıl Küçük’ün yaptığını ifade etti.

Eroğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün yaşamı boyunca hep halkının içinde, yanında olduğunu ve halkını düşündüğünün altını çizdi.

Eroğlu, 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken Küçük ile bir süre sohbet etme fırsatı bulduğunu söyleyen ve hasta haline rağmen ne kadar mutlu olduğunu kendi ağzından dinleme şansına sahip olduğunu ifade etti.

“Dr. Küçük’ün yazdıkları, söyledikleri ortadadır” diyen Eroğlu, KKTC halkına ve özellikle gençlere düşen görevin, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının verdikleri özgürlük ve varoluş mücadelesini iyi öğrenmek olduğunu, bundan gelecek adına dersler çıkarmak olduğunu söyledi.

Eroğlu mesajına şu şekilde devam etti:

“Rumlar 1960 yılında kurulan ortaklık Devleti’ni hemen yıkmaya karar verirken de bugün de bizi eşit olarak görmüyor, azınlık statüsüne indirgemek istiyorlardı. Rumların 1963’teki Kanlı Noel saldırılarının temelinde de bugün Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarma çabalarının arkasında da Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma hayali vardır.

Rum-Yunan ikilisi tutarlıdır. 1955’te EOKA’yı kurarken, 1963’te bizlere saldırırken ne istiyorlarsa idi bugün de aynı şeyleri istiyorlar.

Dr. Küçük ve arkadaşlarının mücadelesine layık olmak istiyorsak yapmamız gereken uyanık olmak, Devletimizden, egemenliğimizden, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamından asla geri adım atmamaktır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü 39’ncu ölüm yıldönümünde rahmetle anar, hatırası ve mücadelesi önünde saygı ile eğilirim”