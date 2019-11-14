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Eroğlu: "Kimseyi işaret etmedim... PM kime karar verirse o benim adayımdır"

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3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Akıncı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı...
Eroğlu: "Kimseyi işaret etmedim... PM kime karar verirse o benim adayımdır"

3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, TV Güneş’te gündeme dair önemli açıklamalar yaptı…

UBP’nin çalışmaları ile ilgili tespitlerini paylaşan Eroğlu, “ Örgütlenmeye önem verilmeli, üyeler gözden geçirilmeli. Eğer başka partiye de üye varsa, gerekirse tasfiye edilmeli” dedi…

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kamuoyu oluşmaya başladığınin belirtilmesi ve “Kendisine bir ağabey nasihatiniz var mı?” diye sorulması üzerine Eroğlu şöyle konuştu:

"Bana göre Cumhurbaşkanı adayı yoktur… Parti Meclisi toplanır karar verir ve isim belirlenir… Cumhurbaşkanı Adayı olduğunu söyleyen arkadaşlar var… Ben kimsesini işaret etmedim… Parti Meclisi kime karar verirse o benim adayımdır… Kimsenin kimseye kırılmasına gerek yok çünkü şu anda resmi aday yoktur… Ne Ersin bey, Ne Zorlu Bey, Ne Oğuzhan Bey ne de Tahin Bey… Henüz resmi aday değildirler, dolayısıyla kimsenin kimseye kırılmasına gerek yok. Partinin resmi adayını Parti Meclisi belirler…"

Seçimin Nisan’da olduğunu hatırlatan Eroğlu, “Ben 30 Kasım’da adaylığımı açıklamıştım… İdeali, Kasım Ayı içinde UBP kararını vermelidir… 25 olur 30 olur… Çünkü ona göre çalışmalar yapılacaktır… Aralığı geçirmemek lazım. Sağda solda adaylık beklentisi içinde olanlar var. Bunların çalışmalar ileri giderse, değişik sonuçlar ortaya çıkabilir… O nedenle fazla aday varken, daha çok zaman kaymeden aday belirlenmeli ki, ortalık otursun…” dedi…

Akıncı’nın törende askeri araca binmek istememesi ile ilgili de Eroğlu, “ Sayın Akıncı, ilk seçildiğinde bunu yapsa bir mana verirdim… Ama son kez bu törene katılıyor… Durup dururken Cadillac araba çıkarmak doğru değil. Keşke seçime çeyrek kala yapmasaydı… Bu biraz seçim malzemesi… Türkiye olmadan burada huzur içinde yaşamamız mümkün değil… İcraatlarla seçimi, seçmeni etkilemek lazım, Türkiye’ye karşı çıkarak değil. Bu Güneye avantaj sağlıyor… Güney Kıbrıs ellerini ovuşturuyor…” dedi.

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