Eroğlu: Kırgınlıkları sandığa taşımayın

Eroğlu makamların konuşurken ağızlarından çıkan sözlere dikkat etmesi ve ona göre konuşması gerektiğine de işaret ederek isim vermeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı bu konudaki sözlerinden dolayı eleştirdi.

Eroğlu, herşeyin gelip geçici olduğunu, ancak ülkede KKTC ve onu yaşatacak olan UBP’nin kalıcı olduğunu söyledi.

UBP’nin en önemli görevlerinden birisinin bu devleti sonsuza dek yaşatmak olduğunu belirten Eroğlu, “ ‘Anavatanla ilişkileri en üst düzeye taşımak, KKTC’yi yaşatmak’, ben bu görevleri benden sonra gelen arkadaşların omuzuna yükledim. Kişiler gelip geçicidir. Benim sizden arzum bir birinizi seviniz. İşiniz olmadı diye sakın bir birinize küsmeyin” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili de tavsiyede bulunan Eroğlu, kırgınlıkların sandığa taşınmamasını istedi. “Ben bunu yaşadım. O nedenle bir kez daha bu hatanın yapılmaması için sizi uyarıyorum” diyen Eroğlu, sandıkta yapılacak bu gibi hataların ülke için görüşmelerde tehlike yaratacak kişilerin sandıktan çıkabileceği uyarısı yaptı.

Eroğlu, Kıbrıs sorunu konusunda da konuştu, görüşme süreçlerine değindi, uyarılarda bulundu.

Eroğlu, “ KKTC sonsuza dek yaşatılacaktır “ diyerek sözlerini tamamladı.