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Eroğlu: Maraş'ın açılması doğru ve olumlu bir adım

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"KKTC ve Türkiye Maraş konusunda da haklıdır."
Eroğlu: Maraş'ın açılması doğru ve olumlu bir adım

                                      BASIN AÇIKLAMASI

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu “Maraş’ın Birleşmiş Milletler ile Rum tarafının yanlışları yüzünden hayalet kent haline dönüştüğünü, hükümetin aldığı bir kararla Maraş’ın tekrar insanlığa kazandırılması için yeni bir adım atılmasını doğru ve olumlu bulduğunu” açıkladı.

Derviş Eroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Kıbrıs konusundaki federal çözüm görüşmeleri hepimizin yakından bildiği uzlaşmaz Rum tutumu yüzünden 2017  yılında Crans Montana’da tamamen çöktü.

Kıbrıs’ta artık gerçekler göz önünde bulundurularak var olan 2 egemen Devlet’in  nasıl işbirliği yapabileceği üzerine durulmalıdır.

Bu işbirliği istenen noktaya gelirse bir anlaşma için tekrar masaya oturma gündeme gelebilir.

Aksi takdirde ne yapılırsa yapılsın kısır döngü devam edecektir.

Kapalı Maraş olayı da bu bağlamda ele alınmalıdır.

Esasen kapalı Maraş, Birleşmiş Milletler’in yanlış kararları ve Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler Paketleri içine girmesi öngörülen Maraş’ın bu bölümüne karşılık  akla mantığa sığmayacak taleplerde bulunması yüzünden bir hayalet kent haline gelmiştir.

Benden önceki 2 Cumhurbaşkanı gibi 2010-2015 yılları arasındaki Cumhurbaşkanlığı görev sürem içinde Maraş’ın açılması üzerinde ben de çok durdum.

 

Biz, hep kapalı Maraş’a karşılık bize uygulanan hava, deniz ulaşımı ve spor ambargolarının kaldırılmasını istedik ama Rum tarafı da hep reddetti.

Gelinen aşamada, artık 2 Devletli çözüm sürecine geçtiğimize göre Rum tarafının takındığı olumsuz tutumlar da dikkate alınarak hükümetimizin kapalı Maraş’ın aşılmasında yeni bir adım atarak kentin yüzde 3 buçukluk bir bölümünü askeri bölge olmaktan çıkarması doğru ve olumlu bir karardır.

Yapılması gereken Maraş’ın kapalı bölümünün AİHM kararları dikkate alınarak, KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu marifeti ile aşama aşama hayalet kent olmaktan çıkarılarak, insanlığın ve turizmin hizmetine sunulmasıdır.

KKTC ve Türkiye Maraş konusunda da haklıdır.

Çıkılan yolda kararlılıkla yürünmeli sırf muhalefet olsun diye konuşanlarla, hala federasyon hayali ile Maraş’ın hayalet kent olmaya devam etmesini savunanların söyledikleri kapalı Maraş’ın açılması için atılacak adımları olumsuz yönde etkilememelidir.”

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