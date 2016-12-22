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Eroğlu: "Taviz veren taraf, Türk tarafı"

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Eroğlu: "Taviz veren taraf, Türk tarafı"
Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Kıbrıs konusunda son dönemde yaşanan gelişmelerden endişe duyduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun ve devletinin geleceğinin tehditle karşı karşıya olacağı izlenimini edindiklerini dile getiren Özdağ, bu konuda Eroğlu’nun görüşlerini öğrenmek istediklerini kaydetti.

EROĞLU

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise, müzakerelerde final safhasına gelindiğini dile getirerek, esneklik gösteren ve taviz veren tarafın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu savundu.

Rum lider Anastasiadis’in açıklamalarını eleştiren Eroğlu, açıklamaların sonuç alınamamasına yönelik olduğunu kaydetti.

Eroğlu, müzakerelerin kendi bıraktığı yerden ilerlediğini ancak bunun Türk tarafının esnekliği ve verdiği tavizler sonucu olduğunu ileri sürdü.

Beşli zirvenin sonrasında ne olacağını bilemediğini söyleyen Eroğlu, garantörlerin, garantiler konusundan vazgeçmeyecekleri şeklinde açıklamaları olduğunu belirtti.

“Rumun istediklerini vereceksek Kıbrıs’ta gelecek endişemiz olur” diyen Eroğlu, insanların yeniden göçmen olmasının, evlerini bırakmalarının sıkıntı yaratacağını söyledi.

Eroğlu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ortadan kalkmasının Kıbrıslı Türklerin güven içinde yaşamasını asgariye indireceğini, gençlerin başka ülkelerde gelecek aramayı seçebileceğini ifade etti.

Rum tarafının taviz vermediği halde çok fazla taviz verdiği iddiasında bulunduğunu söyleyen Eroğlu, esas taviz verenin Türk tarafı olduğunu savundu.

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