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Eroğlu: ”Türkiye Cumhuriyeti 96 yıldır, şanla, şerefle yaşıyor, yükseliyor, yüceliyor”

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Derviş Eroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti bugün 96 yaşında...Büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletin verdiği kurtuluş savaşı sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti 96 yıldır şanla, şerefle yaşıyor, yükseliyor, yüceliyor...” dedi
Eroğlu: ”Türkiye Cumhuriyeti 96 yıldır, şanla, şerefle yaşıyor, yükseliyor, yüceliyor”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Eroğlu’nun mesajı şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti bugün 96 yaşında...Büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletin verdiği kurtuluş savaşı sonucu kurulan Türkiye Cumhuriyeti 96 yıldır şanla, şerefle yaşıyor, yükseliyor, yüceliyor...

Mutluyuz, gururluyuz ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sonsuza kadar yaşam, bitmeyen başarılar, birlik-beraberlik, kardeşlik, refah ve özgürlük diliyoruz. Aslında Türkiye Cumhuriyeti büyük bir başarının ta kendisidir. Sevr paçavrası ile Türk milletine dayatılmaya çalışılan esarete, sömürüye karşı verilen mücadelenin ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti bir ilktir.

Hiç akıllardan çıkarılmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti emperyalizme karşı, verilen onurlu, bedeli on binlerce şehit olan bir kurtuluş mücadelesinin ardından kuruldu.

Başlangıçta yaşanan yokluklara, yoksulluğa rağmen çok şey başarıldı. Yoktan, yoksulluktan, esaretin eşiğinden dönülen bir noktadan Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları için sondaj yapan, savunma sanayini kuran, dünyanın önde gelen ekonomilerinden birine sahip yetişmiş insan potansiyeli yüksek, 80 milyonluk büyük bir devlet haline gelinmiştir.

Bazı sıkıntılar olsa da bugün hala devam ettirilen dış kaynaklı oyunlara rağmen kat edilen mesafe son derece önemlidir.

Biz Kıbrıs Türkleri olarak, Anavatan Türkiye’nin dünyanın en önde gelen devletleri arasındaki yerini almasından sevinç duyuyoruz.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘benim en büyük  eserimdir” dediği Türkiye Cumhuriyeti bölgenin barışa, huzura, demokrasiye kavuşması için önemli görevler üstlenmiştir ve bir örnek oluşturmaktadır.

Kıbrıs Türk halkı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümlerini kutlamak bizler için gerçekten büyük bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye ve orada yaşayan kardeşimiz bizim en büyük güvencemizdir.

Biz, Anavatan Türkiye gibi bir garantörümüz olduğu için bugün bir devlet sahibiyiz, güven içindeyiz ve geleceğe umutla bakabiliyoruz. Masa başındaki en büyük gücümüz halkımız, devletimiz ve Anavatan Türkiye’nin bizimle olan kader birliğidir.

Ne biz ne de Anavatan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti- Türkiye kardeşliğinden asla vazgeçemeyiz

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anarken, Türkiye Cumhuriyeti’ni bugünlere kadar getiren, milletimize, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet veren, katkı sağlayanlardan, aramızda olanlara en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyor, aramızda olmayanları rahmetle yad ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümü tüm Ulusumuza kutlu olsun.”

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