Eroğlu: “UBP Parti Meclisi’nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı için elimden geleni yapacağım”

Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, “ Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayının kazanması için elinden gelen çabayı göstereceğini, bunun dışındaki her türlü yorum ve iddianın yalan olduğunu” vurguladı.

Eroğlu, bir gazetede çıkan yorum üzerine açıklamalarda bulundu. Derviş Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: “ Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın milletvekili adayı olmasını kendisine teklif eden benim. Bakan olarak ilk görevini de benim kabinemde yaptı.

Tam bir yıl önce UBP Genel Başkanlığı için yarışırken de yine beraberdik. Bunu zaten kendisi de ifade ediyor. Bu yılın Haziran ayı başında hükümet kuruldu.

Ben kızımın Bakan olmasını asla kimseden istemedim. Ne de kızım Bakan olmadı diye birine kızdım veya intikam yemini ettim.

Kimseye tuzak kurmam da söz konusu olamaz. Ben, kimi destekleyeceğimi veya desteklemeyeceğimi açık söyleyen bir kişiyim.