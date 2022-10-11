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Eroğlu UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı

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3’ncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Eroğlu UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile mesaj yayımladı

3’ncü Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu UBP’nin 47’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Derviş Eroğlu mesajında şunları kaydetti:

 Ulusal Birlik Partisi 20 Temmuz 1974’te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı sonucu ortaya çıkan coğrafya üzerinde doğan tarihi kökleri Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlük ve varoluş mücadelesinin başlangıcına kadar uzanan bir misyon partisidir.
Ulusal Birlik Partisi’nin şaşmaz hedefi Atatürkçü Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda kendi kendini yönetmesi, özgürlük, güven ve refah içinde yaşaması; tarihi, kopmaz bağlarla bir birimize bağlı olduğumuz Anavatan Türkiye ile sonsuza kadar beraber yürümemizdir.
Ulusal Birlik Partisi 47 yıllık yaşamında Kıbrıs Türk Halkı’nın takdiri ile çoğu zaman iktidar partisi olmuş ve çok önemli kararlara, hizmet ve eserlere imza atmıştır.
İnanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olarak önümüzdeki süreçte bir yandan Devletimizin tanınması ve uluslararası alanda yerini alması mücadelesini başarı ile sürdürürken diğer yandan da kovid 19 salgını ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılmasını başararak ülkeyi yeni bir kalkınma hamlesi içerisine sokacaktır.
İskele ile Gazimağusa’nın tek ilçe olduğu dönemde 7 yıl Gazimağusa İlçe Başkanlığı , 19 yılı Başbakan olmak üzere 23 yıl Parti Genel Başkanlığı, beş yıl da Cumhurbaşkanlığı yapan bir Ulusal Birlik Partili olarak benim UBP’den beklentim asla tarihi görevinden şaşmadan yoluna devam etmesi, ülke insanının sorunlarının çözümüne odaklanması, birlik-beraberliğe, vefaya, saygı ve sevgiye, Anavatan Türkiye ile kardeşçe , doğru ilişkiler kurulmasına gereken önemi vermesidir.

Sevgi, saygı vefa ve çalışkanlığın olmadığı hiçbir yerde sağlıklı gidişat ve başarı sağlamak mümkün değildir.
Bu duygu ve düşüncelerle Ulusal Birlik Partisi’nin 47’nci yaşını candan duygularla kutlar, partimizin bugünlere kadar gelmesini sağlayan, hizmet veren, sahip çıkan ve bugün aramızda olmayan tüm UBP’lileri rahmete anar, aramızda olanları sevgiyle kucaklarım.’

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