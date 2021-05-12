  • BIST 1.441
  • Altın 492,235
  • Dolar 8,3360
  • Euro 10,1024
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Eroğlu:Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç vardır

» »
3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Eroğlu:Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç vardır

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu kaydetti.

 

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, dini bayramların, milletlerin, halkların bilincini güçlendiren, tazeleyen ve özünde; sevincin, gururun, birlik ve bütünlüğün, kucaklaşmanın olduğu mutlaka genç kuşaklara iyi anlatılması ve aktarılması gereken özel günler olduğunu vurguladı.

 

“Ramazan Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dostluğu, kardeşliği pekiştirmeli, dayanışmayı ve yardım etmeyi teşvik etmelidir.” diyen Eroğlu, Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.

 

Eroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı’nı da vesile yaparak varsa dargınlıkları, kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa bırakmalı, bir birimizi kucaklayarak bu zor günleri kardeşlik duyguları içinde en az sıkıntı ile atlatmak için çalışmalıyız.

 

Ben, Anavatan Türkiye’nin desteği ve halkımızın duyarlılığı, çalışkanlığı ile salgın sonrasında çok ciddi ve süratli bir toparlanmaya gideceğimize, ekonomimizi daha ileri taşımak için gereken adımları atacağımıza yürekten inanıyorum.

 

Moralimizi bozmaya gerek yoktur. Birçok sıkıntımız gibi bu sıkıntı da geride kalacaktır.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, İslam aleminin, Türkiye’deki tüm kardeşlerimizin ve siz değerli halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten duygularla kutlar sağlıklı, mutlu nice nice bayramlar dilerim.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YYK Başkanı Hansel Halkın Bayramını Kutladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:43
  • Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:42
  • Atan: “Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar dilerim”12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:41
  • İŞAD Halkın Bayramını Kutladı12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:40
  • El-Sen, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde eylem yaptı12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:09
  • Arıklı: “Güney Kıbrıs’tan Elektrik Almak Zorunda Kalabiliriz”12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:08
  • Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar’ı ziyaret etti12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:59
  • Eroğlu:Kovid-19 salgını dolayısı ile birlik beraberliğe, toplumsal dayanışmaya her zamankinden çok ihtiyaç vardır12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:58
  • Ataoğlu:Sağlık çalışanlarının hakkı ödenemez12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:56
  • SOS Logolu Bafra gıda ürünlerinin satışından SOS Çocukköyü’ne katkı sağlanacak12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti