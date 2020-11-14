  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAli Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı!

Eroğlu'ndan 15 kasım mesajı

» »
3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesajı yayımladı.
Eroğlu'ndan 15 kasım mesajı

3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesajı yayımladı.

Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

15 Kasım 1983’te benim de yer aldığım Meclis’te okunan bağımsızlık bildirgemiz bir daha Rum tahakkümüne girmeyeceğimizin, özgürlük, egemenlik, eşitlik ve güvenliğimizi asla Rum insafına terk etmeyeceğimizin ilanıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı bugün ve yarınlarımız için attığımız en önemli adımdır.

Bizler, halkımızın çıkarları ve beklentilerini göz önünde tutularak sevinçle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne evet dedik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, birlik ve beraberliğimiz, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerimiz bizim en büyük gücümüzdür.

Bunları gözümüz gibi korumalıyız.

Dünyamız ve bölgemizde yaşananlar göz önüne alındığında Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki etkin ve fiili garantisinden vazgeçmek, sulandırmak akıl kârı değildir.

Federal çözüm çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Rum tarafının zihniyet değişikliğine gitmesi, taleplerinden vazgeçmesi mümkün değildir.

Bizim yapmamız gereken, egemenliğimize, Devletimize sahip çıkmak, iki Devletli çözümü savunmak, dünyadan haklarımızı kabul etmesini talep etmektir.

Yapılması gereken, ekonomimizi güçlendirmek için gereken adımları ivedilikle atmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin 37’nci kuruluş yıldönümünü candan kutluyor, Devletimizi kurma yolunda bizlere rehber olan hizmet veren ancak aramızda bulunmayan herkesi başta, tüm şehitlerimiz olmak üzere özgürlük mücadelemiz lideri Doktor Fazıl Küçük ile kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş olmak üzere rahmetle anıyorum.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özyiğit: “Maraş’ta Atılacak Adımlar, Alt Yönetim Algısını Güçlendirecek değil, Çözüme Katkı Olacak İçerikte Olmalı”14 Kasım 2020 Cumartesi 16:17
  • Ulusal Türk Kuruluşları Dünya Konseyi Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı14 Kasım 2020 Cumartesi 16:12
  • İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı14 Kasım 2020 Cumartesi 16:11
  • Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır'ın KKTC'nin 37. Kuruluş Yıldönümünü Kutlama Mesajı14 Kasım 2020 Cumartesi 16:10
  • Üstel’den 15 Kasım Mesajı14 Kasım 2020 Cumartesi 16:09
  • KTKD: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz”14 Kasım 2020 Cumartesi 16:05
  • Akpınar’a “Avrasya Hizmet Nişanı”14 Kasım 2020 Cumartesi 16:05
  • Saner YDP ve DP'yi ziyaret edecek14 Kasım 2020 Cumartesi 16:02
  • 16 Kilo 750 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 15:59
  • Cinsel İstismar zanlısı mahkemeye çıkarıldı14 Kasım 2020 Cumartesi 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti