Eroğlu'ndan mesaj var!

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, sağlığının iyi olduğuna yönelik bir açıklama yaptı. Eroğlu, “Unutmayalım ki her işin başı sağlıktır.” hatırlatmasını da yaptı.

3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tedavisinin ardından evine döndü. Eroğlu, tedavisine katkı sağlayanlara teşekkür etti. Eroğlu’nun mesajını kızı Aslı Eroğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Geçirdiğim rahatsızlık sonrası kaldırıldığım Yakın Doğu Hastanesi’ndeki tedavimin sonuna gelmiş bulunuyorum.

Evime çıktım ve çok şükür sağlığım iyidir. tedavim süresince teveccüh gösterip ziyaretime gelen ama konulan kısıtlamalar nedeniyle görüşemediğim, telefonla ulaşmaya çalışan ama aynı nedenle konuşamadığım tüm dost, akraba ve tanıdıklarımıza, iyileşme sürecime katkı sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi yönetimi, teşhis koyan ve ameliyatlarımı gerçekleştiren doktorlara, iyileşmem için dua ve ilgisini eksik etmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’nin tüm yetkililerine ve halkımıza teşekkür ederim.

Unutmayalım ki her işin başı sağlıktır. lütfen sağlığımıza dikkat edelim, sağlığımızı korumamız için yapılan tüm öneri ve ikazlara uyalım. herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”