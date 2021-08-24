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SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

Eroğlu'nun durumu iyiye gidiyor!

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Viral enfeksiyon şüphesiyle dün öğle saatlerinde tedbir amaçlı YDÜ Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.
Eroğlu'nun durumu iyiye gidiyor!

Viral enfeksiyon şüphesiyle dün öğle saatlerinde tedbir amaçlı YDÜ Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun “konuşma güçlüğü, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığı” şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu, saat 16.00’da tedavisine başlandığını ve 17 saat sonra tedaviden olumlu sonuçlar alındığını, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Eroğlu’nun şu an tedbir amaçlı kardiyoloji bölümünde yoğun bakımda olduğunu ve kısa süre sonra, yapılacak tetkiklerin ardından servise alınacağını ifade eden Yenen, sabah saatlerinden bu yana, Eroğlu’nun sağlığıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını kaydetti.

“Her zaman olduğu gibi gerçeği yansıtmayan haberler dolaşıma girdi” diyen Başhekim, “Sayın Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu, Solunum cihazına bağlanma ihtiyacı göstermemiş ve bağlanmamıştır; hiçbir şekilde uyutulmamıştır” dedi.

Takibin yoğun bakımda servisinde devam ettiğini yineleyen Prof. Dr. Yenen, “Zamanında, uygun tanının konulması ve hızlı bir şekilde tedavinin başlamasıyla yüzleri güldüren bir noktaya gelmiş durumdayız” şeklinde konuştu.

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