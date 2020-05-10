Eroin paketlerine ‘corona’ damgası basmışlar

ABD’nin New York kentinde, piyasa değeri 1 milyon dolar (7.1 milyon lira) olan eroin ve fentanil ele geçirildi. Paketlerin üzerine ‘corona virüsü’ damgası basıldığı açıklandı. Altı uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı.

ABD’nin New York kentinde, piyasa değeri 1 milyon dolar (7.1 milyon lira) olan eroin ve fentanil ele geçirildi. Paketlerin üzerine ‘corona virüsü’ damgası basıldığı açıklandı. Altı uyuşturucu kaçakçısı tutuklandı.

Uyuşturucu kaçakçılarının bazı paketlere ise 26 Ocak’ta helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD’li basketbolcu Kobe Bryant’ın anısına, ’24 Black Mamba2′ ve ‘Hiroşima’, ‘IŞİD’ gibi isimler verdiği belirtildi.

Kentin uyuşturucuyla mücadeleye odaklanan savcısı Bridget G. Brennan şunları söyledi: “Bu kentte binlerce insan sevdiklerini salgında kaybetti. Ancak, Bronx’ta yakalanan altı kişi yüz binlerce paket uyuşturucuya ölümcül virüsün adını vermiş. Salgının adından maddi çıkar sağlamaya çalışmışlar.”