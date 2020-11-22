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Eroin satıcısı olduğu düşünülen zanlı mahkemede!

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Hamitköy’de alınan ihbar üzerine zanlı Erkan Yeşilyalya’nın üzerinde ve ikametgâhında yapılan aramada 75 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Eroin satıcısı olduğu düşünülen zanlı mahkemede!

Hamitköy’de alınan ihbar üzerine zanlı Erkan Yeşilyalya’nın üzerinde ve ikametgâhında yapılan aramada 75 gram eroin türü uyuşturucu madde bulunması üzerine zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları aktardı. Kurtbir 21.11.2020 tarihinde saat 20.30 sıralarında Hamitköy’de zanlı Erkan Yeşilyalya’nın kalmakta olduğu ikametgâhta ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada zanlının üzerinde uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen 1200 TL ve 200 Dolar nakit para ve 72 adet ayrı pembe renk poşetlere sarılı toplamda 25 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca ikametgâh içerisinde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen 2 adet hassas terazi ve yanlarında bir poşet içerisinde yaklaşık 50 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde ile üzerinde kalıntı bulunan foil kâğıtlar bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Kağan Kurtbir mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirterek tahkikatın salimen yürütülüp zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesine olanak sağlamak maksadı ile 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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