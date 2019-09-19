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Eroin tasarrufu: 1 kişi tutuklandı

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Eroin tasarrufu: 1 kişi tutuklandı
Eroin tasarrufu: 1 kişi tutuklandı

18.9.2019 tarihinde, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.K.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgah ile yolcu olarak bulunduğu ticari araçta yapılan aramada, içerisinde eroin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet enjektör, bir adet küçük kapak, 5 adet foil kağıt parçası ve 2 adet küçük demir çubuk bulunarak  emare olarak alındı.

 Bahse konu şahıs tutuklandı. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

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