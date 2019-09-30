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Erol Kazım Andaç yaşamını yitirdi

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Çetinkaya Spor Kulübü'nün eski kaptanı ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Andaç hayatını kaybetti.
Erol Kazım Andaç yaşamını yitirdi

Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilk Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Çetinkaya'nın bir dönemine damga vurmuş futbolcusu, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın ileri gelenlerinden Erol Kazım Andaç dün hayatını kaybetti. Andaç yarın Lefkoşa'da toprağa verilecek.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nin zirvede olduğu yıllarda “efsane” diye nitelendirilen takımın kaptanı olan, Çetinkaya ile özdeşleşmiş Andaç, 4 Nisan 1933’te Ortaköy’de, Lefkoşa Türk Spor Kulübü’nün ünlü kalecisi “Kazım hoca”nın oğlu olarak dünyaya geldi.

Andaç, 31 Ekim 1955’e kadar KOP’ta yer alan Çetinkaya’nın önemli futbolcularından biriydi. Andaç, 1962 yılında Dinamo Bükreş ile oynanan maçta sakatlanarak futbolu bıraktı. Erol Kazım Andaç, 1958'de TMT’de aktif rol üstlendi ve 5 Haziran 1970’te milletvekili seçildi. Andaç, 1975-1978 yılları arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Erol Kazım Andaç, Ercan Havalimanı’nın kuruluşunda da etkin rol oynamıştı.

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