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Erotik film ‘365 Gün’ün devamı: Netflix’te en çok izlenenlerde eleştirilerde yerlerde

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Erotik sahneleriyle gündem olan Netflix yapımı ‘365 Gün‘ün devam filmi Rotten Tomatoes’ta sıfır çekmeyi başardı.
Erotik film ‘365 Gün’ün devamı: Netflix’te en çok izlenenlerde eleştirilerde yerlerde

2020 yapımı filmin devam filmi ‘365 gün: Bugün’ 27 nisanda platformda yayınlandı.

 

Mafya Massimo (Michele Morrone)ile kaçırıp 365 gün boyunca rehin tuttuğu Laura (Anna Maria Sieklucka) arasında gelişen bir garip aşk hikayesini anlatan filmin devamında çiftin hayatı gizemli bir adamın teklifiyle sarsılıyor!

Film ABD’de en çok izlenen yapım olurken Netflix Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor.

Polonya yapımı film yüzde 100 üzerinden puanlama yapılan film sitesi Rotten Tomatoes’ta yüzde 0 puan aldı. Daha önce bu ‘başarıya‘ ulaşmış 39 film var.

Variety’de çıkan eleştiri yazısında film ‘çöp’ olarak nitelendirirken Indiewire filmin ilkinden bile daha sorunlu olduğunu yazarak notunu D+ verdi.

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