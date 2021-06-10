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Ersan Saner: Hayat pahalılığının 3 ay durdurulması elzemdir

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Başbakan Ersan Saner, hayat pahalılığının 3 ay durdurulmasının elzem olduğunu belirterek, aksi takdirde ek bütçe yapmaları gerekeceğini vurguladı.
Ersan Saner: Hayat pahalılığının 3 ay durdurulması elzemdir

Başbakan Ersan Saner mecliste yaptığı konuşmada, araştırma komitesindeki temsiliyetlerin önceden konuşulduğunu söyleyerek, açılan soruşturmalar tamamlanmadan bilgi paylaşmayı doğru bulmadığını belirtti.

Güney Kıbrıs’a geçişlerle ilgili alınan kararları da açıklayarak, ada içinden ve dışından olacak şekilde kriterler düzenlediklerini kaydeden Saner, yurt dışından 72 saatlik PCR ve aşı, iç geçişlerde ise aşı zorunluluğu olmaksınız 7 günlük PCR istediklerini ve bunların AB’ye paralel olduğunu söyledi.

Saner, şu ana kadar gelen ve yapılan aşılarla gelecek aşılar hakkında bilgi vererek, hayat pahalılığının 3 ay durdurulmasının da elzem olduğunu belirterek, aksi takdirde ek bütçe yapmaları gerekeceğini belirtti.

Hava Sporları Federasyonu’yla ilgili ödemelerin de dün bakanlar kurulunda alınan “federasyonların ödeneklerini verme” kararı altında yapılacağını söyleyen Saner, hellimlerin dağıtılması kararının Tarım Bakanlığı’nda verildiğini kaydetti.

Başbakan Saner, protokolde, bölünmüş yolların Ankara tarafından yapılacağına ilişkin madde bulunduğunu ancak uzun vadede benzer ihalelerin burada da açılacağını belirtti. Saner, protokolde yer alan birtakım işlerin Karayolları Dairesi üzerinden yapılacağını söyledi.

Saner daha sonra CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yerinden söz alarak “adanın, özellikle Geçitkale Havaalanı’nın askeri amaçlarla kullanımı kararının kimin tarafından alındığı? Avrupa’da aranan bir kişiye nasıl KKTC plakası verildiği? Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanı akıbetini nedir?” yönündeki sorularını yanıtladı.

Kutlu Adalı soruşturmasıyla ilgili görüş alışverişinin devam ettiğini kaydeden Saner, bahsi geçen kişinin değil de, babasına KKTC Fahri Başkonsolosu olduğunu ve bunun da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında iptal edildiğini söyledi. Geçitkale Havalimanı’yla ilgili bir karar alınıp, yetki verilmediğini belirten Saner, konunun konuşulduğunu ve güvenlik nedeniyle havalaalanın İHA ve SİHA gibi araçlara açılasının görüşüldüğünü ama bir imzanın söz konusu olmadığını kaydetti.

Başbakan Saner’in konuşması sırasında Meclis’te zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

ERHÜRMAN

Yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin soru sorulmasından niye hoşlanmadığını anlayamadığını söyledi. Erhürman, ülkede işlenen cinayetle ilgili Başbakanın kürsüden ‘çoğunluk bizde olması koşuluyla olur verdik’ dediğine işaret ederek, bu komitede eşitlik olmasını istemenin bir nedeni olması gerektiğini söyledi.

Hükümetin ekimde erken seçim diyerek kurulduğunu ancak bunun bile arkasında durulmadığını kaydeden Erhürman, ihalelerle ilgili söylenenlerin de çelişkiler içerdiğini ifade etti.

Erhürman, Türkiye kaynaklı altyapı yatırımlarının bir kısmının yerelde açılabileceğinin onayını istedi ve ihalelerin yerelde açılması için niye önceden girişim yapılmadığını sordu.

HP Milletvekili Tolga Atakan söz alarak, pandemi nedeniyle 1,5 yılı aşkın ekonomik sıkıntı yaşandığını hatırlatarak, protokolde altyapıya ayrılan kaynağın Ankara yerine ülkenin reel sektörüne kalması için bir şey yapılıp yapılamayacağını sordu.

Başbakan Ersan Saner de kürsüye çıkarak, TC kaynaklı ihalelerin protokol gereği Ankara’da yapıldığını ancak bunu Lefkoşa’da da yapabilmek için çalışma planladıklarını söyledi.

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