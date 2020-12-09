Ersan Saner, kabinesini Cumhurbaşkanı'na sundu...İşte yeni Bakanlar...

UBP-DP ve YDP, Hükümeti kurulmasına ilişkin protokolü dün Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzaladı.

3'lü koalisyon hükümeti protokolünü imzalayan Ersan Saner, bugün kabinesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

İşte yeni Bakanlar Kurulu;

Başbakan Ersan Saner (UBP)

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı (YDP)

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP)

İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP)

Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP)

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (UBP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel (UBP)

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli (UBP)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Nazım Çavuşoğlu (UBP)

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etmesiyle birlikte görev yeniden UBP Genel Başkanı Ersan Saner’e verildi.

Görevi alır almaz hükümet kurma çalışmalarına başlayan Saner, YDP ve DP’nin Genel Başkanları ile görüşmesinin ardından anlaşmaya varıldı.

Süreç nasıl işleyecek?

Yeni hükümetin kurulmasıyla Cumhurbaşkanı tarafından atanan Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak ve ardından güvenoylamasına gidilecek.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından iki tam gün sonra görüşmeler başlayacak ve bittikten bir tam gün sonra oylama yapılacak.