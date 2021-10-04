Ersan Saner: Kurultayımızın ardından erken seçim konusu yeniden gündeme gelecektir

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersan Saner, BRT’de yayınlanan Manşet+ programına telefon bağlantısıyla katılarak soruları yanıtladı.

“NİSAPTA SIKINTI OLMASINI BEKLEMİYORUM”

Bugün saat 10.00’da toplanması beklenen Meclis Genel Kurulu için yaşanan ‘nisap’ tartışmalarıyla ilgili dün Kıbrıs Postası’na verdiği röportajda da söylediği ifadeleri yineledi; “sıkıntı olmasını beklemiyorum” dedi.

“BERTAN BEYİN DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) istifa ederek Millet Partisi’ni kuran ve şu anda bağımsız milletvekilleri arasında bulunan Bertan Zaroğlu’nun nisaba destek vermesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Saner, “Bertan Beyin de nisaba destek vereceğini düşünüyorum. Bertan Beyin de desteği çok önemli, onunla birlikte 26 sayısına ulaşmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM... “ERKEN SEÇİM ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLAMIŞTIR”

Meclisin yeni yasama yılının ilk toplantısında seçimle ilgili yasa tasarısının tartışılacak olmasını da değerlendiren Başbakan Saner, UBP Kurultayının tamamlanmasıyla birlikte çalışmaların da başlayacağına işaret etti.

Muhalefetin Ağustos 2021, hükümetin de Nisan 2022 tarihlerini sunduğunu belirten Saner, kuruluşu sırasında muhalefetin ciddi tepkisiyle karşılanan ‘tartışmalı’ AD-HOC komiteden geçen “Nisan 2022” kararına da değinerek, bugün belirlenen bu tarihin gündeme geleceğini söyledi.

Erken seçim çanlarının çalmaya başladığını aktaran Saner, “Ben her seferinde dile getiriyorum; erken seçim çanları çalmaya başlamıştır. Kurultayımızın ardından bu konu yeniden gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.

MECLİS YASAMA YILININ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRİYOR...

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılının ilk toplantısı bugün saat 10.00'da gerçekleştiriliyor...

Meclis’in 9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı için yapılan törensel toplantı 1 Ekim Cuma günü gerçekleştirilmişti.

GÜNDEMDE SEÇİM TASARISI VAR

Genel Kurul, bugünden itibaren pazartesi günleri yasama, perşembe günleriyse denetim gündemiyle toplanacak. Bugünkü Meclis gündemine Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı’nın da taşınması bekleniyor. Tasarı, Seçim ve Halkoylaması Yasasının 12’nci maddesinin kurallarına bakılmaksızın, Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin seçimlerin 3 Nisan 2022 Pazar günü yapılmasını öngörüyor.

BEKLEYEN 5 YASA TASARISI, 4 DE YASA ÖNERİSİ VAR

Meclis Genel Kurulunun gündeminde önceki yasama yılından kalma 5 yasa tasarısı, 4 de yasa önerisi var.

Buna göre, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı, Orman Değişiklik Yasa Önerisi, Emeklik Değişiklik No 2 Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset Yasa Önerisi, Evlik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi Genel Kurul gündemine taşınacak.

Geçtiğimiz yasama yılında Genel Kurul’dan 16 yasa geçmişti.

MECLİS'TEKİ DAĞILIM

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, YDP’nin 1, DP’nin 3, TDP’nin 3 sandalyesi var. HP’den istifa eden Hasan Topal, Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu ile YDP’den istifa eden Bertan Zaroğlu ile bağımsızların sandalye sayısı 4’e yükseldi.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle 50 sandalyeli Meclis’teki dağılım değişti, vekil sayısı 49’a düştü.

KKTC’de son genel seçim 7 Ocak 2018’de yapılmıştı.