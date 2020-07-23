Ersan Saner ne dedi tartışması? İşte o video!

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, BRT'deki 45+ programında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars için "küçük kadın" ifadesi kullanmadığını söyledi.

Saner, konuyla ilgili medyada çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Programın bir yerinde HP için "hükümetin küçük kanadı" dediğini ama bu ifadenin "küçük kadını" olarak anlaşıldığını ifade eden Saner, "Böyle bir şey demedim. Medyadaki arkadaşlar bu şekilde anladı ama ben öyle bir şey demedim" diye konuştu.

Ersan, böyle bir söz söyleyecek bir karakteri olmadığını, kendini tanıyan herkesin de bunu bildiğini kaydetti.

Saner, "Hükümet ortağımızla imar planı konusunda ters düştük ama benim sayın Baybars için böyle bir söz söylemem mümkün değil" dedi.