Ersan Saner UBP Genel Sekreter adayı!

İşte UBP Milletvekili Saner’in açıklamaları:

“Sayın Özgürgün’ün yapmış olduğu açıklamayı bence en doğru cevabı alabilmek için kendisiyle konuşmanız lazım. Ancak şu noktada sayın Özgürgün’e katılıyorum. Herhangi bir kişi ile siz kahve dahi içmeye gitmezseniz ve tek bu kurmadığınız hükümeti sayın Özgürgün’e endekslerseniz tabi ki onun da en doğal hakkı olarak şuanda bizim mevcut ortağımızla yapacağımız hükümete gelip güvenoyu verip vermemesi konusunda da kendi kararını ben sorgulamak istemem. Ama bu UBP-HP hükümetinde sorun çıkarır mı şuan için böyle bir problem yaşanacağını ben düşünmüyorum.Ancak buna rağmen HP’nin Başkanının da hala daha bu konuda UBP ile ilgili olarak konuşmalarını da doğru bulmuyorum. Aslında bu konuya şöyle bir benzetme yapsam daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir anne babasınız çocuğunuz evlidir. Aralarında problemler olabilir. Çocuğunuzun evliliğine bile karışmazsınız suçlu olmamak için. Genelde bizim geleneksel yapımız bunu gerektiriyor. Dolayısla artık herkes silkinip kendisine gelsin. Çocukları ile fazla uğraşmasın, kendilerine baksınlar. Bu işi böyle yönetelim. Nasıl bir ailede çocuklarımıza bile karışmıyorsak, bir başka partinin içişleri ile de fazla uğraşmayalım diyorum. Ve bu işi medya üzerinden tartışmaları da bir sonlandıralım diyorum. Medya üzerinden tartışmaların kimseye faydası yoktur. Halkımız bizden ekonomik olarak çözüm, çare bekliyor. Biz hala daha işin magazinsel kısmı ile uğraşalım , gündem böyle boş olaylarla doldurmak istemiyoruz.Biran önce hükümetin güvenoyu alarak görevinin başında ekonomiyi rahatlatmak, gereğini yapmak için ortaya performas koymasını bekliyoruz. Güvenoyu vermeyeceğiz diye birşey de yok. Hükümetin güvenoyu problemi olacağını düşünmüyorum. Bu konuda da beklentisi olanların boşuna bir beklentisi olmasın, bu beklentide olanların soğuk su içmesini tavsiye ederim