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Ersan Saner'den FLAŞ video skandalı açıklamaları! Hedefinde Sucuoğlu

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Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu’nu bir an önce kurgulanmış bir video ile kendisine yönelik kişilik suikastı düzenlenmesi olayı ile ilgili olarak polise ifade vermeye çağırdı.
Ersan Saner'den FLAŞ video skandalı açıklamaları! Hedefinde Sucuoğlu

Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamlarına bu gibi olayların tekrarlanmasının önlenmesi, başka insanların saldırıya uğramasının engellenmesi için titizlikle olayın üzerine gitmeleri ve en erken zamanda sonuçlandırmaları çağrısında da bulundu.

Ersan Saner açıklamasında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk siyasetinin temizlenmesi, başka kişilere benzer saldırıların düzenlenmemesi adına kurgulanmış bir video ile bana yönelik olarak düzenlenen kişilik suikastı olayı ile ilgili adli süreci yakınen takip ediyorum.
Faiz Sucuoğlu’nun UBP Kurultay sürecinde Gazimağusa’daki yakın çalışma arkadaşları,  Caner Kalaycı ile  Güngör Sarıboğa ve eski özel kalem müdürü, Lefkoşa’daki tüm seçim işlerinin içindeki başlıca kişi Muhittin Özsağlam  "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından  yargılanacak. 
Soruşturma görevlisi polis önceki gün mahkemede zanlı Caner Kalaycı ile Güngör Sarıboğa'nın 15 Temmuz 2021 tarihinde kurgulanmış videoda olduğu saptanan kadını alıp Lefkoşa'ya götürerek zanlı Muhittin Özsağlam ile görüştürdüklerini açıka ortaya koydu.
Polis ayrıca,  Kalaycı, Sarıboğa ve Özsağlam'ın  kadının cep telefonundaki görüntünün geri getirilmesini sağladığını açıkladı.
Bilindiği üzere Faiz Sucuoğlu da önce bu kadını tanımadığını söylemiş, ardından bir takım olguların gün yüzüne çıkması sonucu ilgili kadın ve diğer kişilelerle Lefkoşa’da bir restoranda yemek yediğini bir televizyon programında itiraf etmişti.
Ayrıca mahkemede isim verilmemek kaydı ile dördüncü bir kişinin ifadesine başvurulması gerekliliği sürekli ortaya konmasına rağmen bu dördüncü kişi henüz polise ifade vermemiştir.
Kurultay öncesi polis tarafından dokunulmazlığı olduğu gerekçesi ile ifadesi alınmak istenen Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu’ndan, Hasan Taçoy konu ile ilgili polisi gidip ifade vermekten kaçınmazken Faiz Sucuoğlu’nun kurultayın akabinde Pazartesi gün polise gidip ifade vereceğini söylemiş ancak kurultay tamamlanalı nerdeyse bir hafta olmasına rağmen polise gidip ifade vermemiştir.
UBP Genel Başkanı ve KKTC Başbakanı olarak adalete en çok yardım etmesi gereken kişi Faiz Sucuoğlu’dur. Hal böyleyken bir Başbakan adaletin tecelli etmesini engelleyici tavarlar içerisine girerse vatandaş veya biz milletvekilleri kendisine nasıl güven duyalım? 
Burada şunu da özellikle sorgulamak isterim, bu siyasi komplonun gerçekleşmesi için 13 gün tutuklu kalan  üç kişi acaba kendi akılları ile mi  bu görüntüleri geri getirmek istemişlerdir? 
Burada niyetin ne olduğu ortadadır; seçim sürecinde bana karşı siyasi bir komplo düzenlemek ve UBP Genel Başkanlığı’nı kazanmak esas hedefti. 
Bu kimin yararına  kullanılacaktı?
Elbette Faiz Sucuoğlu’nun. 
Nitekim ağır bir suçlama ile yargılanacak olan Muhittin Özsağlam dün Başbakanlık görevini devralırken Faiz Sucuoğlu’nun hemen yanında idi.
Dolayısıyla Faiz Sucuoğlu bu olayla ile ilgili olarak bir an önce polise ifade vermeye çağırıyorum.
Faiz Sucuoğlu, eski özel kalem müdürü ile 2 yakın adamı yargıç tarafından çok ciddi suçlamalarla itham edilerek, ağır teminat koşulları ile serbest bırakılırken ifade vermemezlik edemez.
Sucuoğlu’nun, dokunulmazlık zırhını kullanmaktan vazgeçip bir an önce adaletin yerini bulması için polise başvurması siyasi ahlak gereği şarttır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adli makamları da bu gibi olayların tekrarlanmasının önlenmesi, başka insanların saldırıya uğramasının engellenmesi için titizlikle olayın üzerine gitmeli, en erken zamanda bu davayı sonuçlandırmalıdır.”

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