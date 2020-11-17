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Ersan Saner:Hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaştık

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “bütçeyi geçirecek, ülkenin ivedi sorunlarına el atacak bir hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaştıklarını” belirtti.
Ersan Saner:Hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaştık

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, “bütçeyi geçirecek, ülkenin ivedi sorunlarına el atacak bir hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaştıklarını” belirtti.

Saner, “Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu’nun yarın sabah saat 10.00’da toplanarak son gelişmelerle ilgili bir durum değerlendirmesi yapacağını, ardından da çalışmaların son aşamasına geçileceğini” kaydetti.

Ersan Saner, açıklamasında şunları vurguladı:

“ Ulusal Birlik Partisi olarak sorumluluğumuzun bilincinde, ülkemiz insanın beklentilerinin farkındayız.

Hükümeti kurma görevi aldığım ilk günden bu yana parti yetkili organlarının tam desteği ile ben ve arkadaşlarım çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

KKTC halkını bilen, anlayan bir parti olarak, halkımızın beklentisinin istikrarlı bir hükümet olduğundan hareketle tüm partilerle görüşmeler gerçekleştirdik.

Komitedeki arkadaşlarımla birlikte diğer partilerin hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak bir sonuç alabilmek için yoğun çaba harcadık.

İlk görüşmemizde icraat hükümeti önerdiğimiz Halkın Partisi’ne daha sonra erken seçim hükümeti teklifi götürmeme rağmen maalesef olumlu bir dönüş olmadı.

Halkın Partisi Genel Başkanı ile birkaç kez baş başa görüşme gerçekleştirdim ama ne yazık ki, iki parti heyetlerinin bir araya gelerek karşılıklı talepleri ele almaları teklifime bir türlü olumlu cevap alamadım

Samimiyetimle belirtmek isterim ki Halkın Partisi ile bir koalisyon hükümeti kurabilmek için tüm imkanları zorladık ama olmadı; Halkın Partisinden ülkenin ihtiyacı olan olumlu yaklaşımı göremedik.

Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ile hem Genel Başkanlar seviyesinde hem de heyetler olarak görüşmeler yaptık.

Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince yaptığım açıklamalarda da dile getirdiğim gibi UBP erken seçime en hazırlıklı partidir.

Buna rağmen, Halkımızın ilk tercihinin erken seçim olmadığının bilinci ile insanımızı yeniden sandığa götürmemek için her imkanı zorladık.

Gelinen aşamada hiçbir partimize bir suçlama getirmek istemiyorum ama halkımız bizlerden bahane ve sorun üretilmesini değil bir çıkış yolu ortaya koymamızı ve sonuç beklemektedir.

Dolayısı ile gelinen aşamada erken seçimi gündeme almak ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda tamamlamak durumundayız.

Gelinen noktada bütçeyi geçirecek, ülkenin ivedi sorunlarına el atacak bir hükümet kurma çalışmalarında sona yaklaştığımızı belirtebilirim.

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu’nun yarın sabah saat 10.00’da toplanarak bir durum değerlendirmesi yapacak ardından da çalışmalarımızın son aşmasına geçeceğiz.”

 

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