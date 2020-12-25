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Ersan Saner’in de katılımıyla “BRT 57. Yıl Pastası” kesildi

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BRTK’nın 57. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde, Başbakan Ersan Saner’in de katılımıyla “BRT 57. Yıl Pastası” kesildi.
Ersan Saner’in de katılımıyla “BRT 57. Yıl Pastası” kesildi

BRTK’nın 57. Kuruluş yıldönümü çerçevesinde, Başbakan Ersan Saner’in de katılımıyla “BRT 57. Yıl Pastası” kesildi.

Yıldönümü etkinliği için BRTK’yı ziyaret eden Başbakan Ersan Saner’e, pasta kesiminde, Kurum Müdürü Meryem Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Özer Kanlı eşlik etti.

Başbakan Saner, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yeni yaşını kutlayarak, BRT’nin bugün ülkede tarafsız, siyasi partilere eşit duruş anlamında regulator görevini üstlendiğini kaydetti.

Başbakan Saner, Kurumda 25 hizmet yılını dolduran çalışanlara plaket de verdi.

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