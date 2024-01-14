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Erşangil: Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa endekslenmeli

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HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, asgari ücretin anlamını koruyabilmesi için en uygun yolun, kamudaki en düşük maaşla endekslenmesi olduğunu belirtti.
Erşangil: Asgari ücret kamudaki en düşük maaşa endekslenmeli

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, asgari ücretin anlamını koruyabilmesi için en uygun yolun, kamudaki en düşük maaşla endekslenmesi olduğunu belirtti. Erşangil, asgari ücretin belirlenmesinde kamudaki en düşük maaşın referans alınmasının, çalışanların mali durumunu daha etkili bir şekilde destekleyeceğini ifade etti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Salih Erşangil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği yeni asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erşangil, bugün için yapılan olumlu artışa rağmen, yeni asgari ücretin zaman içinde anlamını yitirebileceğine dikkat çekti.

Asgari ücretin sadece bir rakamdan ibaret olmadığını vurgulayan Erşangil, asıl önemli olanın bu ücretin yaşam standartlarına uygunluğu olduğunu belirtti. Bu noktada, Erşangil, asgari ücretin anlamını korumasının en etkili yolunun, kamudaki en düşük maaşla endekslenmesi olduğunu ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinin çoğu zaman gerginliklere yol açtığını belirten Erşangil, kamudaki en düşük maaşla endeksleme sayesinde bu tür çatışmaların önlenebileceğine işaret etti. Ayrıca, bu yaklaşımın sürekli bir çözüm sunarak toplumda adil bir ücret politikasının oluşturulmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Erşangil, bu önerinin, sadece sendika üyelerini değil, tüm çalışanları kapsayacak şekilde adil bir maaş düzenlemesinin temelini oluşturabileceğini belirtti. Bu sayede, toplumun genel refah düzeyinin artırılmasına ve ekonomik adaletin güçlendirilmesine katkıda bulunabileceğini vurguladı.

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