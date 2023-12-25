  • BIST 7264.87
  • Altın 1925.942
  • Dolar 29.1576
  • Euro 32.0216
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

Ersin Tatar: 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi hayırlı olsun

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumuriyet Meclis’inde bütçe maratonunun tamamlanmasının ardından onaylanan 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin hayırlı olmasını diledi.
Ersin Tatar: 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumuriyet Meclis’inde bütçe maratonunun tamamlanmasının ardından onaylanan 2024 Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin hayırlı olmasını diledi.

Onaylanan 2024 bütçesine ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada, ekonomide istikrarın ve sürdürülebilirliğin temini, kamu ve özel kesim yatırımlarının, nitelikli büyümenin ve istihdamın desteklenmesi, toplumsal refahın artışının önemine dikkat çekti. 

“Pandemi döneminde yaşanan sürecin ekonomik kaybı ile sonrasında yaşanan savaşlar nedeniyle  ülkemiz  ekonomisinde yaşanan daralmanın  geride kalması, ekonomik krizin etkilerinin hafiflemesi umut verici” ifadelerini kullanan Tatar, Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesinin yaklaşık 88 milyar TL, bu bütçenin ana bileşeni olan Genel Bütçenin de 78 milyar 717 milyonTL büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Yerel kaynakların artmakta olduğunun altını çizen Tatar, 2024 bütçesinde 55 milyar TL’nin üstünde yerel gelir elde edilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. 

Tatar, Türkiye’nin 2024 bütçesine katkısının hibe olarak 9 milyar TL 5 Milyar TL de Kamu maliyesine destek olmak üzere toplamda 14 milyar TL öngörüldüğüne de değindi. 2024 Bütçesine katkısı nedeniyle Türkiye’ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar,  bütçede öngörülen yaklaşık 7 milyar TL açığın da yıl içinde alınacak tedbirlerle karşılanacağını umduğunu bildirdi.

“Sektörlerin istikrarlı büyümesi önemli” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm, Yüksek Öğrenim, Sanayi, Tarım ve hizmetler sektörlerinde büyüme sürecine girildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya, bütçeyi hazırlayan Maliye Bakanlığı yetkililerine, yaptıkları katkılardan dolayı tüm milletvekillerine ve tüm Meclis çalışanlarına da teşekkür etti.

88 milyar 266 milyon TL’lik 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi, Meclis’te iki hafta süren maratonun ardından bugün oyçokluğuyla kabul edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • VIII. AKSA Fotofest Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, Tatar’ın Katılımlarıyla Gerçekleşti25 Aralık 2023 Pazartesi 13:46
  • Burak Maviş: Rüşvet ve benzeri iddialarla ilgili kamuoyunun aydınlatılmalı25 Aralık 2023 Pazartesi 13:42
  • Küçük Kaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso törenlerle anıldı25 Aralık 2023 Pazartesi 12:34
  • İtfaiye raporu… Geçen hafta 9 yangın çıktı25 Aralık 2023 Pazartesi 12:08
  • Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu25 Aralık 2023 Pazartesi 12:03
  • Ercan Havalimanı'nda Sahte Kimlik Girişimi25 Aralık 2023 Pazartesi 11:48
  • İzinsiz Girdiği Tarlaya Buğday Ekip Yasal İşlemle Karşı Karşıya25 Aralık 2023 Pazartesi 11:39
  • Vatandaşın isyanına Arıklı'dan şaşırtan yanıt25 Aralık 2023 Pazartesi 10:39
  • Harmancı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal... "İlerici bir grup ile kampanyaya girerim"25 Aralık 2023 Pazartesi 10:25
  • CERN’de bir Kıbrıslı Türk… Bilin, CERN’e uzanan yolculuğunu anlattı25 Aralık 2023 Pazartesi 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti