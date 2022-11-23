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Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, her daim olduğu gibi bu sene de öğretmenlere duyduğu derin sevgi ve saygıyı pekiştirerek kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajı şöyle:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘millet mekteplerinin başöğretmenliğini’ kabul ettiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, her daim olduğu gibi bu sene de öğretmenlerimize duyduğumuz derin sevgi ve saygıyı pekiştirerek kutluyoruz.

Bireysel ve toplumsal sorumluluğumuzu bize ilk öğreten, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştiren, Kıbrıs Türkü’nün milli varoluş yıllarından itibaren toplumsal dayanışmanın pekişmesi, milli aidiyetin oluşması için her zaman en önemli sorumlulukları üstlenmiş öğretmen ve eğitimcilerimiz, günümüze gelene dek Kıbrıs Türk eğitim ve kültür tarihinde önemli bir dönüşüm ve değişimi sağlamış; eşitlik, adalet gibi kavramların yanında tarihsel ve ulusal bilinç konusunda yetkin, toplumsal manevi değerlerini içselleştirmiş nesiller yetiştirilmesine öncülük etmiştir.

Yıllar yılı süren mücadele ve özveri sonucu kurduğumuz egemen devletimizin çağdaş uygarlık seviyesinin de üstüne çıkmasının en önemli unsuru olan sorumluluk sahibi nesiller yetiştirilmesinin mimarı öğretmenlerimizin gelecek kuşaklara, egemenlik altında yaşamanın erdemini her hâl ve koşulda öğreterek bu değerleri korumak için evlatlarımıza; akıl ve bilim yolunda ilerlerken aynı zamanda vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılayacağına inancım tamdır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini benimseyen, yurttaşlar arasında fikir ve duygu ortaklığını amaçlayan, çağdaş değerler, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı ve bunları koruyan, geliştiren yurttaşlar yetiştirmeyi kendine rehber edinmiş eğitim sistemimizde, KKTC’nin teminatı siz değerli öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin rehberliğinde ve öncülüğünde yurduna faydalı, erdem ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişeceğine canıyürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle en başta Başöğretmen’imiz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle yâd ediyor, tüm değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.”

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