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Ersin Tatar: AB, Kıbrıs’ın Yunan adası olmasını istiyor, biz ayrı bir halkız!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB’nin tüm niyetinin; Kıbrıs’ın Yunan adası olması yönünde olduğunu belirtti ve “Kendi dilimizle, kendi kültürümüzle, kendi kaderimizle, kendi mücadelemizle biz ayrı bir halkız” dedi.
Ersin Tatar: AB, Kıbrıs’ın Yunan adası olmasını istiyor, biz ayrı bir halkız!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "İki devlet bir siyaset" vurgusu yaparak, "Bizleri bezdirerek federasyona razı etmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin olmadığı Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkı yok olup gider” dedi.

Şuşa'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'ne dair gözlemlerini Ulusal Kanal'da değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği’nin (AB) bütün niyetlerinin; Kıbrıs'ın Yunan adası olma çabası olduğunu savundu.

“BİZ AYRI BİR HALKIZ”

Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in büyük cesaretiyle KKTC’nin TDT toplantısına davet edildiğini işaret eden Ersin Tatar, “Orada yerimizi almamız, çok önemli” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olduğu için TDT'ye davet etmeye layık görüldüğünü ve gözlemci statüsüyle teşkilata kabul edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendi dilimizle, kendi kültürümüzle, kendi kaderimizle, kendi mücadelemizle biz ayrı bir halkız” dedi.

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