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Ersin Tatar: Akaryakıtla elektrik çevre düşmanıdır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek KKTC’de güncel elektrik üretim durumu ve enterkonnekte bağlantı seçenekleri hakkında bilgi aldı.
Ersin Tatar: Akaryakıtla elektrik çevre düşmanıdır

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından uzmanlara hazırlatılan “KKTC’de Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu”, Prof. Dr. Murat Fahrioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, bu projenin hayata geçirilebilmesi için yeterli siyasi iradenin var olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, zamanında su projesinin talimatını verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, bu büyük projenin hayata geçirildiğini ifade ederek aynı iradenin elektrik projesinde de olduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafı ile yapılan görüşmelerde iki ayrı halk bulunduğunu, iş birliğiyle Kıbrıs’ta bir antlaşma olabileceğini; enerji, su ve diğer konularda da iş birliği yapılabileceğini söylediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, güneş enerjisi ve enterkonnekte sistemin, her iki tarafa da fayda sağlayacağını ifade ederek en erken zamanda bu kablonun sisteme bağlanması gerektiğini söyledi. Bunun, küçük bir ada için büyük bir gelişme olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, akaryakıtın, çevre düşmanı olduğunu dile getirdi.    

 

“Biz burada bir devlet olarak çağdaş değerlerle ülkemizin yönetildiğini söylüyoruz. Bizim de adım atmamız gerekir ve bunun zamanı gelmiştir. Bu fırsatı değerlendirmemiz gerekmektedir. Proje hayat bulduğunda, güneş enerjisinin de önü açılacaktır. Teorik olarak çok güzel bir proje. Bu işi sürdürmemiz gerekmektedir. Ayrıca Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ekonomi, ticaret ve sanayi odalarına üye olması da memnuniyet vericidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkililerine, yaptıkları çalışmalar ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti.

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