Ersin Tatar, Azerbaycan’ı kutladı: “Üç devlet bir milletiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Azerbaycan’ın sahada ve masada önemli bir kazanım elde ettiğine” işaret ederek, büyük bir zafer kazandığını belirttiği Azerbaycan’ı kutladı.

Ersin Tatar Azerbaycan için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün imzalanan ateşkes anlaşması ile 45 günden beri devam eden zorlu bir savaşın sonuna gelinmiş ve bir tarih yazılmıştır. Can Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazanım elde etmiştir, büyük bir zafer kazanmıştır. Bu başarıyı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına yürekten kutluyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Azerbaycanlı gardaşlarımızın sevinci bizim sevincimizdir. Azerbaycan ordusunu tebrik eder vatanlarının bağımsızlığı uğrunda can veren şehitlere yüce Tanrıdan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İnanıyoruz ki Azerbaycan'ın üç renkli bayrağı Karabağ semalarında ebediyen dalgalanacaktır.

Karabağ Azerbaycandır, Azerbaycan Karabağdır. Üç devlet bir milletiz."