Ersin Tatar: Baskılara rağmen yüzlerce Rum, Maraş’la ilgili TMK'ya başvurdu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının türlü baskılarına rağmen, yüzlerce Rum’un, Maraş’la ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan, Polonya ve Avusturya’da Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmış, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Daimi Temsilcisi görevinde bulunmuş Emekli Türk Büyükelçi, Diplomat Kadri Ecvet Tezcan’ı kabul etti.

Diplomat Kadri Ecvet Tezcan’a hitaben “Haklı davamızın savunulmasında sizlerin birikimi ve ilişkileri fevkalade önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin yıllardır yürüttüğü mücadelesindeki haklılığının her geçen gün daha da ortaya çıktığını ifade etti.

Uluslararası camianın Rum-Yunan ikilisinin baskısıyla çeşitli açıklamalar yapmasına rağmen işin gerçeğine bakıldığında, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim devletimiz en az onların devleti kadar meşrudur” dedi.

Konuşmasının devamında Maraş açılımına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş hususunda atılan adımların insan haklarının uygun bir şekilde, mağduriyetlerin önlenmesi adına atıldığını dile getirdi. Rumların eşitlik temelinde bir antlaşmaya onay vermediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 47 yıldır kapalı durumda olan Maraş’ın eski sakinlerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının türlü baskılarına rağmen, yüzlerce Rum’un, Maraş’la ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuruda bulunduğuna dikkat çekti. Kıbrıslı Türklerin haklı davasının dünyaya anlatılmasında, Kadri Ecvet Tezcan’ın yapacağı çalışmaların büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteğinin yıllardır Kıbrıslı Türklerin yanında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kadri Ecvet Tezcan’a başarılar diledi.

Kadri Ecvet Tezcan da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından, Kıbrıs Sorunu’yla ilgili olarak ortaya koyduğu iki egemen devletin işbirliğine dayanan çözüm vizyonuna desteklerini belirten Tezcan, KKTC’nin yaşayacağına ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın göreve gelmesiyle daha güzel günlere ulaşılacağına inanç belirtti.

KKTC’nin ekonomik, kültürel anlamda hak ettiği yeri bulacağını dile getiren Tezcan, KKTC gerçeğinin gün gelecek tüm dünya tarafından kabul edileceğinin altını çizdi.